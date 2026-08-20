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OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İŞİN ESASI:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 882 Ada 187 Parselde kayıtlı, Çorum Caddesinde üzerinde bulunan Osmancık Otobüs Terminali içindeki;

1.BÖLÜM:

1) Şehirlerarası otobüs yazıhanesi (7 adet yazıhane+1 adet büro):88 m²

2) Bir adet iş yeri (dükkân): 17m²

3) Bir adet terminal Lokanta:150m²

4) Bir adet terminal WC: 50m²

2.BÖLÜM:

1) İl içi Osmancık – Çorum yazıhanesi (2 adet yazıhane + 1adet büro): 44m²

2) Şehirlerarası Osmancık- Merzifon yazıhanesi (2 adet Yazıhane + 1 adet büro):44m²

2886 sayılı yasanın 45. Md. Gereğince etkin, verimli şekilde hizmet verebilmesi için kiralanması suretiyle (Ekli krokideki gibi) ayrı, ayrı sırası üzere açık teklif açık artırma usulüyle yapılacak ihale ile 5(Beş) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- KİRAYA VERİLECEK YERLERİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLE İHALE TARİH VE SAATİ:

SIRA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ YÜZ ÖLÇÜMÜ Toplam(m²) AYLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL.+ KDV) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ / SAATİ 1 1.BÖLÜM (Şehirlerarası otobüs yazıhanesi + Büro + İşyeri (Dükkân) + Terminal Restorant + Terminal WC) 305 m² 95.000,00 TL.+KDV 171.000,00TL. 28/08/2026 14:00 2 2.BÖLÜM (İl içi Osmancık Çorum Yazıhanesi+ Büro ile Şehirler arası Osmancık Merzifon Yazıhanesi+ Büro) 88 m² 40.000,00 TL.+KDV 72.000,00TL.

Madde 3- İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

İhalenin yapılacağı adres: Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU GÜNEY MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ NO:2 19500 OSMANCIK /ÇORUM adresinde yapılacaktır.

Madde 4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

1. Kimlik fotokopisi,

2. Kanuni ikametgâh belgesi ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa e-posta adresi,

3. Tüzel kişiler için Türkiye'de tebligat adres beyanı,

4. Gerçek kişiler için, noter tasdikli imza sirküleri,

5. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve Sanayi Odasında veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair oda belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.

6. Dernek birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

7. Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza Sirküleri.

8. İhaleye vekâleten katılacaklar, noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküleri,

9. Geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektuplarının asılları ve banka teyit yazısı.)

Teminat mektupları dışındaki teminatların Osmancık Belediyesi Tahsilat Servisi veya Osmancık Belediye Başkanlığı Halkbank-TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60 Osmancık Şubesine yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

10. İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları belge.

11. 1.BÖLÜM, Terminali ve şehirler arası otobüs yazıhaneleri işleteceklerin: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımaları” hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince alınmış ve teklif vereceklere ait;

-Yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere ait ihale tarihi günü itibarı ile geçerlilik tarihi dolmamış, F1-F2 yetki belgelerinden biri,

- Ulaştırma bakanlığından alınan T1 veya T2 belgelerinden birine sahip olmak ya da bu belgelerden birine sahip olanlarla en az %51 oranında ortak olmak,

- ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bitmemiş En az 3 adet farklı firmaya ait B1-D1 belgelerinden biri ve sözleşmeleri veya bakanlık onaylı ihale yılı içinde alınmış ve B1-D1 belgelerinden birine sahip firma listesini ihaleden önce sunmak zorundadır.

12. 2. BÖLÜM İl içi Osmancık Çorum Yazıhanesi+ Büro ile Şehirler arası Osmancık Merzifon Yazıhanesi kiralayacakların; En az 20 Adet Osmancık-ÇORUM güzergâhına ait (D4) yetki belgesi ile en az 3 Adet Osmancık-Merzifon güzergâhına ait (D4) yetki belgelerini ihaleden önce sunmak zorundadır.

13. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

14. İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

15. İstenilen belgelerin noter tasdikli, asılları ya da idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

16. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar istenen belgeleri hazırlayarak Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

17. Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

Madde 5-İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir. İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 17/08/2026