Baktat Şirketler Grubu Kurucusu Halil İbrahim Baklan’ın eşi Miyase Baklan’ın vefatının birinci yıldönümü nedeniyle, Cumartesi günü Baklan’ın Sungurlu’daki evinde yemek verildi.

Şirvan Erdoğan, Nurhan Yıldız, Narin Baklan, Müsaade Karaoğlu ve Murat Baklan’ın anneleri, Ali Erdoğan, Özcan Yıldız ve Haydar Karaoğlu’nun kayınvalideleri, Mustafa, Ali ve Kadir Baklan’ın yengeleri olan Miyase Baklan, 2 Ekim 2025 tarihinde İzmir’de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiş, cenazesi 3 Ekim’de Sungurlu’da toprağa verilmişti.

Yıldönümü yemeğine, Baklan ailesinin yakınları ve hemşehrileri, Çorum’dan da Halil Baklan’ın yakın dostları Mehmet Yolyapar ve Niyazi Özmercan katıldı.