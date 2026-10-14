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Proje sonunda düzenlenen sergiye, Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Hitit Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı / Moda Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yücel, Uğurludağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Celal İçbudak, Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Muzaffer Ammar Sakalı, Usta Öğretici Dilek Baysan ve kursiyerler katıldı.

Uğurludağ Halk Eğitim Merkezi’nin OKA destekli "Doğanın Dokusu; Sazdan Sanata Yünden Yorgana" projesi kapsamında, Türkiye’de ilk kez, tamamen organik yünden üretilen çocuk yorganlarına, geleneksel figürler ve masal kahramanları el emeğiyle işlendi.

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