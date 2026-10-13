Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Gökhan Yazgı’yı ziyaret ederek ilçede hayata geçirilmesi planlanan Kütüphane-Kültür Merkezi projesi ve diğer yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Dere, Sungurlu Şehir Parkı’nda bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen arsa üzerinde yapılması planlanan Kütüphane-Kültür Merkezi’nin projesinin hazır olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile yapılan görüşmede, projesi hazırlanan Kütüphane-Kültür Merkezi’nin yapım işi ele alındı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının görev alanına giren diğer projeler konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmenin verimli geçtiğini ifade eden Başkan Dere, Sungurlu’ya yönelik projelerin hayata geçirilmesi noktasında yapılan değerlendirmelerin önemine dikkat çekti. Dere, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Nazik kabulleri ve verimli değerlendirmeleri sebebiyle Sayın Bakan Yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Sungurlu Şehir Parkı’nda yapılması planlanan Kütüphane-Kültür Merkezi’nin tamamlanmasıyla ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak yeni bir alanın kazandırılması hedefleniyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ankara’da ayrıca DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile biraraya gelerek ilçedeki dere ıslahları, Kırankışla Barajı ve Diği Göleti ile arıtma ve isale gibi kurumun ilçe için kritik önem arz eden projeleri hakkında istişarede bulundu. Dere son olarak Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz, Hüseyin Avşar’ı da ziyaret ederek Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi ve savunma sanayii konularını görüştü.

Muhabir: Haber Merkezi