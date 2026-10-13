Kastamonu'da olay, dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü'nde meydana geldi.

İddiaya göre, pancar sökümü sırasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

YANINDAKİ SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin A., yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba İlhan Karasu ile oğulları Sefa Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu ağır yaralandı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli Çetin A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çetin A., olay sonrası kaçtığı Kastamonu'da jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.