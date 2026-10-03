Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Ligi 11.Grup’ta mücadele eden Arca Çorum FK U16 ve U17 takımı 2.hafta maçında bugün Çorum’da Ankara temsilcisi Ankaragücü’nü konuk edecek. Devane Sahası’nda saat 11.00’de başlayacak maçta U16’lar, aynı sahada saat 13.00’de ise U17’ler kozlarını paylaşacak.

12.Grup’ta mücadele eden Arca Çorum FK U14 ve U15 takımı ise 4.hafta maçında yarın deplasmanda Bolu temsilcisi Kıbrıscıkspor ile karşılaşacak. Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da saat 11.00’de U14’ler, aynı sahada saat 13.00’de oynanacak maçta ise 15’ler karşı karşıya gelecek.