Çorum eşrafından merhum Niyazi Aydın ile merhume Halide Aydın’ın oğulları, Fenerbahçe’nin eski asbaşkanlarından merhum Eşref Aydın’ın yeğeni, Zeynep Aydın’ın eşi, Amerika’da yaşayan Gönül Aydın Reymont’un babası, Eczacı Güler Kurt’un ve Nur Aydın’ın ağabeyleri, Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden, eski milli futbolcu, merhum İsmail Kurt’un kayınbiraderi olan Dr. Mutlu Aydın’ın cenazesi, yarın (26 Ağustos 2026 Çarşamba günü) uzun süre görev yaptığı, annesinin de kabrinin bulunduğu Ödemiş’te, Büyük Cami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ahranlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.