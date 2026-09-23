Dodurga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Kuyucak köyündeki gölete yavru balık bırakıldı.

Göletin balık popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla yavru balıkların ilerleyen yıllarda çoğalarak gölet ekosistemine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, balıkların en az bir kez üremesine imkan tanınması ve özellikle yavru balıkların avlanmaması konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Muhabir: Anadolu Ajansı