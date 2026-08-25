Çorum iş dünyasının yakından takip ettiği Çorum Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde, Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı ve Çorum TSO Meclis Üyesi Fahri Yandık, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yandık, adaylığının bir makam arayışı olmadığını belirterek, “Değişim, gelişim, istişare ve ortak akıl hareketi olarak görüyoruz” dedi.

Çorum’un ticaretine, sanayisine, üretimine, ihracatına ve girişimcilik ruhuna daha güçlü bir gelecek kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Yandık, TSO’nun yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanan bir kurum olmaması gerektiğini vurguladı.

“ÜYENİN SESİ, ODANIN GÜCÜ OLACAK”

Üyelerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde önemli beklentiler gördüklerini dile getiren Yandık, üyelerin daha fazla temsil edilmek, yönetime daha kolay ulaşabilmek ve sorunlarının çözümü için mücadele edilmesini istediğini söyledi.

Yandık, “Hiçbir sektörü, hiçbir meslek grubunu, küçük ya da büyük hiçbir işletmeyi dışarıda bırakmayan bir temsil anlayışı oluşturacağız. Üyenin problemi, Odanın problemi olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde finansmana erişimden istihdama, teşvik ve desteklerden ihracata, yeni pazarlara ulaşmadan kamu kurumlarıyla yaşanan sorunlara kadar üyelerin karşılaştığı problemlerin takipçisi olacaklarını belirten Yandık, “Üyemiz bir sorun yaşadığında ‘Bununla kim ilgilenecek?’ diye düşünmeyecek. Odanın kapısının kendisine açık olduğunu bilecek” dedi.

“SADECE DİNLEYEN DEĞİL, TAKİP EDEN VE SONUÇ ALAN BİR ODA”

Yönetim anlayışlarının yalnızca sorunları dinlemekten ibaret olmayacağını belirten Yandık, sektörlerin sorunlarını doğrudan karar mekanizmalarına taşımak için komiteleri daha aktif hale getireceklerini söyledi.

Yandık, “Üyelerimizi dinleyeceğiz, sorunları tespit edeceğiz, çözüm önerilerini birlikte oluşturacağız ve ortaya koyduğumuz yol haritasının takipçisi olacağız” diye konuştu.

Çorum iş dünyasının Ankara’da, kamu kurumlarında ve ilgili platformlarda daha güçlü temsil edilmesi için çalışacaklarını kaydeden Yandık, TSO’nun gücünün arkasındaki üyelerinin ortak iradesinden geldiğini ifade etti.

“BU YOLDA TECRÜBEMİZ VAR”

Başkan adaylığı sürecinde yalnızca bir niyet ortaya koymadıklarını, yıllardır edindikleri tecrübeyi de ortaya koyduklarını belirten Fahri Yandık, geçmiş dönem çalışmalarına dikkat çekti.

Çorum Oto Galericiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde 2011 yılında Çorum Oto Galericiler Sitesi’nde 64 iş yerinin faaliyete geçmesine öncülük ettiklerini belirten Yandık, 2026 yılında ise Çorum Otonomi çatısı altında 89 iş yerini daha ticaret hayatına kazandırarak önemli bir ticaret alanının oluşmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Yandık ayrıca, 2012 yılından bu yana MASFED Yönetim Kurulu üyeliği ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerinde bulunduğunu belirterek, bu süreçte Çorum iş dünyasının sorunlarını ve beklentilerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

“PROJELERİMİZİ ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ”

Hazır bir proje listesiyle üyelerin karşısına çıkmak istemediklerini vurgulayan Yandık, öncelikle sektörleri ve işletmeleri dinleyeceklerini söyledi.

“Hangi sektörün hangi sorunu var? Hangi işletmenin hangi desteğe ihtiyacı var? Çorum’un ticaretini büyütmek için ne yapmalıyız? Sanayicimizin önündeki engeller neler? İhracatımızı nasıl artırabiliriz?” sorularının cevaplarını üyelerle birlikte arayacaklarını belirten Yandık, genç ve kadın girişimciler ile yeni işletmelerin desteklenmesine de önem vereceklerini kaydetti.

Yandık, “İstişare masalarını kuracak, sektör sektör çalışacak ve Çorum TSO’nun gelecek dönem yol haritasını ortak akılla oluşturacağız. Çünkü bizim için en değerli proje, üyenin ihtiyacına cevap veren projedir” dedi.

“ODANIN KAPISI ÜYELERİNE HER ZAMAN AÇIK OLACAK”

Ulaşılabilir olmanın yönetim anlayışlarının temel şartlarından biri olduğunu dile getiren Yandık, üyelerin gerektiğinde başkana, yönetime, komitelere ve ilgili birimlere ulaşabileceğini söyledi.

Sektörlerin sorunlarının masa başında değil, sahada ve işletmelerin içerisinde dinleneceğini belirten Yandık, “Üyesini dinlemeyen bir oda güçlü olamaz. Üyesini temsil etmeyen bir oda etkili olamaz. Üyesinin yanında olmayan bir oda, üyelerinin güvenini kazanamaz” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR ÇORUM”

Çorum’un güçlü bir üretim kültürüne, girişimcilik ruhuna ve önemli bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu belirten Fahri Yandık, bu potansiyeli daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Daha fazla üretim, ihracat, yatırım ve daha güçlü işletmeler için çalışacaklarını ifade eden Yandık, siyasi ve kişisel ayrışmaların ötesinde Çorum ortak paydasında buluşma çağrısı yaptı.

Yandık açıklamasının sonunda tüm TSO üyelerini ortak yürüyüşün parçası olmaya davet ederek şu mesajı verdi:

“Gücünü üyelerinden alan, üyeleri için çalışan ve Çorum’un geleceğine yön veren bir Ticaret ve Sanayi Odası için yola çıktık. Güçlü üye, güçlü oda; güçlü oda, güçlü Çorum demektir.”

Fahri Yandık, açıklamasını “Cenab-ı Allah’tan hakkımızda hayırlısını diliyor, tüm Çorum Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi