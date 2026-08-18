ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Aşağıda nitelikleri belirtilen işyeri;

1- Akkent Mahallesi Sebze Meyve Halinde bulunan 25 nolu 170 m² işyeri; 1 yıllık kira muhammen bedeli 500,000,00TL + Kdv, geçici teminatı 150.000,00 TL olmak üzere,

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile şartnamesi dahilinde 06.08.2034 tarihine kadar kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi, Yeri ve Ödeme: 28.08.2026 Cuma günü saat: 14.30’da Çorum Belediyesi B Blok 5. Kat Konferans Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İlk yılın kira bedeli artırılarak, ihale olunan bedel + Kdv üzerinden, yarısı sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak, kalan yarısı da 6 ay sonra olmak üzere toplam iki eşit taksite ödenecektir. Diğer yılların kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı esas alınarak belirlenecek ve kiranın başlangıç tarihi esas alınarak kira bedeli her yıl aynı tarihte yarısı peşin, kalan yarısı da 6 ay sonra olmak üzere toplam iki eşit taksitte ödenecektir.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B. Kanuni İkametgâh Belgesi, C. Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, D.Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, İhaleye giren tüzel kişilerde ortaklardan biri yasaklı ise ihale onaylanmaz. E. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G. Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. H. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ. İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. J. İhaleye katılacak olanların; Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) belge ile Hal Müdürlüğünden alacakları rüsum ve ceza borcu olmadığına dair ve ihale katılım tarihi itibariyle stoklarında ürün veya ürünlerin olmadığına dair yazı ibraz etmeleri gerekmektedir. K. Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr) L. Adli sicil kaydı (Gerçek kişiler için) sorgu türü kamu kuruluşuna verilmek üzere olarak seçilecek, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları. (Sabıkasızlık belgesi). M. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olunduğuna dair belge, N. Üretici birlikleri ve kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belge, O. Kooperatif ve üretici birlikleri; a) Kooperatif ve birliğin kuruluş tesciline dair ticaret sicili belgesi b) Yönetim kurulunun temsilci atamasına ilişkin karar sureti c) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı. d) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi. P. Üreticiler; sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze meyve üreten kimseden. Üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır. Q. İstekli dernek ise, derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, yönetim kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları, R. İsteklilerden şirket olanlar ihaleye katılım için yönetim kurulu kararı ve katılan imza sirküsü, S. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp her bir evrakı imzalayarak, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet İlan olunur.