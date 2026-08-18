ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Aşağıda nitelikleri belirtilen 2 adet işyeri;

1- Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Caddede bulunan 12 ve 40 nolu her biri 141m² işyerleri; her birinin 1 yıllık kira muhammen bedeli 180,000,00TL + Kdv, geçici teminatı 50.000,00 TL olmak üzere,

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile şartnamede belirtilen sıra numarasından başlanılarak hazırlanan şartnameleri dahilinde 5 yıl mühletle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi, Yeri ve Ödeme: 28.08.2026 Cuma günü saat: 14.00’da Çorum Belediyesi B Blok 5. Kat Konferans Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İlk yılın kira bedeli; artırılan ihale olunan bedel üzerinden yarısı sözleşme düzenlenmeden önce peşin, kalan yarısı da 6 ay sonra olmak üzere toplam iki taksitte alınır. Diğer yılların kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranına göre belirlenecek ve kiranın başlangıç tarihi esas alınarak kira bedeli her yıl aynı tarihte yarısı peşin, kalan yarısı da 6 ay sonra olmak üzere iki eşit taksitte alınır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B. Kanuni İkametgâh Belgesi, C. Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, D. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, E. Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz, F. Adli Sicil Kaydı (sorgu türü ve kullanım amacı: resmi kurum olacak) (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi). G. İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H. Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) K. Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi; L. İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. M. İhale evraklarının tümünün altına ihaleye katılanın imza atarak ihale komisyonuna teslim etmesi şarttır. Keyfiyet İlan olunur.